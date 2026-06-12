県は、病院の請求書を偽造して元交際相手から現金をだまし取った20代の職員と、自身の銀行の口座番号などを他人に伝えた50代の職員を、それぞれ減給の懲戒処分にしたと発表しました。 2人は書類送検され、その後不起訴処分となっています。 （県人事課 猪股 慎太郎 課長） 「このような公務員としてあるまじき不祥事を起こしたことに、改めて県民の皆さまに対し深くおわびいたします。誠に申し訳ございませんでし