【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が7月8日に同時リリースする映像作品『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』（以下、『FJORD』）と『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』（以下、『THE ORIGIN』）より、初回限定盤『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”』と、通常盤『