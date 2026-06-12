【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが主催する『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』が6月11日、神奈川・Kアリーナ横浜にてフィナーレを迎えた。総勢13アーティストが集結した2日間の祝祭は、会場を大きな熱気と歓声に包みながら幕を閉じた。 この日は、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWSらが出演。前日に続