【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeの最新ライブを収めたBlu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』（6月24日発売）より、初回限定盤に収録される「King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～ ビジュアルコメンタリー？」のティザー映像が公開された。 ■脱線まみれの“ビジュアルコメンタリー？” 公開されたティザー映