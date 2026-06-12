8月の長岡まつり大花火大会で打ち上げる花火の費用を確保しようと、NPO法人が募金活動を行いました。 8月2日・3日に開催される『長岡まつり大花火大会』。中越地震からの復興を願って始まったフェニックス花火は、NPO法人のメンバーが毎年市民からの募金などで費用を賄っています。 12日は、長岡市で開かれている『全国うまいものグランプリ』の会場でメンバーが市民に募金を呼びかけました。 ■NPO法