元ギャル男・JOYが突撃！大企業もドハマりする「ギャル式ブレスト」【動画】大企業も注目？元ギャル男・JOYが「ギャル式ブレスト」に潜入してみたお堅い会議に“ギャル”が入ったら、アイデアは本当に生まれるのか。タレントのJOYさんが、合同会社CGOドットコムが展開するワークショップ「ギャル式ブレスト(R)」の現場に潜入した。2000年代のギャル男カルチャーを牽引した雑誌『men’s egg(メンズエッグ)』(大洋図書)の元トップモ