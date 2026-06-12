6月12日（金）放送の『沸騰ワード10』は、井桁弘恵が今ハマりにハマっているというピックルボールの特訓に密着。1965年にアメリカで誕生したピックルボール。アメリカではピックルボール経験者がテニスを抜いて約5000万人となるなど今注目のスポーツだ。コートはテニスの約3分の1。ボールもプラスチック製で軽く打ちやすいため老若男女、初心者でも楽しみやすい。日本の競技人口推計も1年で約7倍に増加している中、井桁も「1年以上