2026年6月7日、台湾メディアの中時新聞網は「どうすれば日本人男性観光客を台湾に呼び込める？」と題した記事を掲載した。記事は、「台湾は地域文化や観光地、美食などを理由に、多くの外国人観光客を何度も引き寄せている」とした上で、台湾在住の日本人作家「日本人的欧吉桑（日本人のおじさん）」が、日本人男性を台湾観光へ呼び込むには、実は何気ない日常の写真1枚で十分だと分析したことを伝えた。「日本人のおじさん」は、