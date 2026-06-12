◇プロ野球 セ・パ交流戦 楽天-広島（12日、楽天モバイルパーク）楽天の浅村栄斗選手が7回の第3打席で四球を選び、通算1000四球を達成しました。すると村林一輝選手の2塁打で1塁から本塁へ激走し逆転に大きく貢献しました。今季でプロ18年目の浅村選手は、2010年に西武で1軍デビューを果たすと、2019年からは楽天でプレー。試合前の時点で積み上げた四球の数は999個にのぼり、この日は6番・DHで先発出場します。すると0-1で迎えた7