◇交流戦オリックス2―1阪神（2026年6月12日京セラドーム）オリックスが1点リードを守り抜き、4連勝。24年6月13日の一戦から続いていた阪神戦の連敗を4で止めた。初回から一発攻勢を仕掛けた。号砲を打ち鳴らしたのは、2番・西川。村上が初球に投じた直球を捉え、右翼上段に到達する先制の2号ソロだ。「いい投手なので、初球から積極的にいきました。先制することができてよかった」。興奮冷めやらぬ中、続いたのは3番・