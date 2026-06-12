◇プロ野球交流戦 ヤクルト 4-2 ソフトバンク(12日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクがヤクルトに敗れ、連勝が5で止まりました。初回、先頭の正木智也選手が2試合連続となる6号ソロホームランを放ち、先制に成功したソフトバンク。2回には野村勇選手のスリーベースからスクイズが飛び出し、2点目を挙げます。この日先発の前田純投手は、5回まで1人の走者も許さない完璧なピッチングを披露。投打でソフトバンクが試合の主導権を握