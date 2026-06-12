◇交流戦巨人0―3西武（2026年6月12日ベルーナD）巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が12日に出場選手登録され、同日の西武戦（ベルーナD）で今季10度目の先発登板。新人左腕では球団初となる2試合連続2桁奪三振をマークするも打線の援護に恵まれず、自身3連敗となる今季5敗目（5勝）を喫した。またも力投が報われなかった。竹丸は前回登板した5月31日の日本ハム戦（エスコンF）で8回4安打10奪三