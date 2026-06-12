◇プロ野球セ・パ交流戦 オリックス 2-1 阪神(12日、京セラドーム)ソフトバンク戦で3連敗を喫していた阪神。オリックスとの初戦でも黒星を喫しました。この日の先発は村上頌樹投手。初回から二者連続ホームランを浴び、2失点とします。援護したい阪神打線でしたが、なかなか好機を生かし切れず。2回には2塁にランナーを進め、3回にも2アウト満塁の好機をつかむも、決定打が生まれません。それでも5回には2アウトから連打で好機をつ