9回ロッテ2死二、三塁、山本が右前にサヨナラ打を放つ＝ZOZOマリンロッテが2戦連続のサヨナラ勝ちで勝率5割に復帰した。2―2の九回2死二、三塁で山本が右前打を放ち、勝負を決めた。広池が8回2失点と好投。九回を抑えた鈴木が5勝目。DeNAは2季ぶりの6連敗で負け越しが10になった。