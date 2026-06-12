2018年3月、TPP署名式を前に写真撮影に応じる各国閣僚。後列右から4人目は茂木経済再生相（当時）＝チリ・サンティアゴ（共同）韓国政府は、環太平洋連携協定（TPP）への加盟を申請する方針を固めた。今月下旬にも閣僚会議を開いて表明する方向で調整している。米国のTPP離脱後、加盟国拡大を進める日本は支持する見通し。加盟に当たって懸案となっている東京電力福島第1原発事故を受けた韓国の日本産水産物輸入規制問題は、改善