自動車の伝統の耐久レース、ルマン24時間に出場するトヨタの小林可夢偉と平川亮が12日、オンラインで記者会見し、14番手からスタートする7号車の小林は「24時間安定して速いパフォーマンスを出すのがこの車の狙い。そういうところをしっかり見せられるレースをしたい」と意気込みを述べた。15番手でスタートする8号車の平川は「後ろからだが、前に行って勝てる車は準備できている。しっかり戦っていきたい」と巻き返しを期した