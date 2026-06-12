【ロサンゼルス＝平地一紀】欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）は１１日、今回のＷ杯の審判団に名を連ねながら米国への入国を拒否されたソマリア人のオマル・アルタン氏について、欧州スーパー杯（８月、オーストリア）の担当審判団に任命したと発表した。ＵＥＦＡとアフリカ連盟（ＣＡＦ）が協議し、決めたという。昨年、ＣＡＦの男子年間最優秀審判になったアルタン氏は今月、米国に到着した際、「審査上の懸念」を理由に入国でき