サッカー元日本代表の加地亮氏（46）が12日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。サッカー元日本代表で日本サッカー協会会長の宮本恒靖氏（49）にインタビューを行った。番組では、日本時間12日に開幕した「FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会」について特集。加地氏がW杯について宮本氏にインタビューした模様がオンエアされた。宮本氏は、現在の日本代表について「歴代最強やと思いま