元カンテレアナウンサーでフリーの山本浩之（64）が12日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒）さんを追悼した。玉緒さんといえば、バラエティー番組での天然キャラが人気を博した。山本は、「3度、4度ぐらいですかね、スタジオでご一緒したことありますけど。天然キャラというよりは、一般人の感覚で…常にカメラの前でも、