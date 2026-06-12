元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが、6月2日、肺炎のため死去した。享年76。若い世代から見ればガッツさんはユニークで演技力の光る名優のイメージが先行するだろうが、ボクサーとしても素晴らしい実績を残している。「ガッツさんが1974年に世界王者になったとき、すでに11敗していました。これだけ負けが多いと世界に挑戦することはほぼ不可能なんですが、その負けのなかには “石の拳”