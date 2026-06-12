西武・高橋光成の前に打線は沈黙した■西武 3ー0 巨人（12日・ベルーナドーム）巨人は12日、ベルーナドームで行われた巨人戦に0-3で敗れた。西武先発の高橋光成投手に7回1安打に抑えられ、散発2安打の敗戦。巨人・先発の竹丸和幸投手も7回2/3を投げて4安打、12三振を奪う内容で3失点（自責1点）と好投していただけに、橋上秀樹監督代行は「非常に申し訳なかった」と振り返った。「2試合続けてちょっと援護もなくて、申し訳ないと