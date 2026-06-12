物価が高騰している今、できるだけ価格は抑えつつおしゃれも楽しみたい。そんなときにぴったりの服を【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】で発見。手に取りやすい価格で、今っぽい着こなしを楽しめるアイテムがそろっています。そこで、今季注目したい「レーストップス」をピックアップ。スタッフさんの着こなしとともにご紹介します。 レイヤードスタイルを楽しめるレースキャミ 【AMERICAN HOL