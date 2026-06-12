投稿主さんも、親バカなので今回のようなゆるゆる喧嘩は何回もおかわりしてしまうとのこと。たしかに、このゆるいテンポとふわふわ同士のやりとりは、一度見たらついリピートしたくなる可愛さです。 前足を出す瞬間も、相手との距離感も、どこか遠慮がち。猫同士のやりとりなのに、まるで兄弟が「ちょっとだけ遊ぼうよ」と誘い合っているようにも見えます。ただのじゃれ合い以上にほっこりしてしまいますね。 猫好き