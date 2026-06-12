猫が徹底しているマイルール5選 猫は「習慣の動物」なので、昨日と同じ行動を今日も繰り返すことで日々を安心して暮らしています。飼い主から見て、思わず笑える行動であっても、実はきちんとした法則を持っているのです。 猫たちがひそかに徹底してやっているマイルールから、猫の心の世界をのぞいてみましょう。 1.箱と袋は無条件で占有する 箱や袋を見つけると、すぐに入り込むのが猫の鉄則。