猫をお迎えしたばかりの頃は、新しい環境に慣れてくれるか心配になるもの。 今回ご紹介するのは、ある子猫がみせてくれたワンシーン。『家にきてまだ3日目』とは思えない光景が、多くの人の心を掴みました。投稿は記事執筆時点で3万4000件を超えるいいねが集まり、「猫の適応力すごい」「可愛すぎる」「胸がキュンキュンした」などの声が寄せられています。 【写真：家にきてまだ『３日目』なのに→机の上を見ると、子猫