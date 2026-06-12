2025年の「63」の感動をぎゅっとお茶ボトルに飲料大手の伊藤園は、ドジャースの大谷翔平投手が昨季放った全63本の本塁打をモチーフにしたプレミアムデザインボトルを22日から販売する。本塁打の瞬間の記憶や躍動感が思い起こされるようなCM動画が公開されると、ファンからは感動の声が相次いだ。これは大谷が昨季レギュラーシーズンで放った55本と、ポストシーズンの8本、計63本のアーチが「お〜いお茶」のボトルにデザインさ