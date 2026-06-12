高須クリニックの高須克弥院長が12日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、大相撲の元大関栃ノ心ことレバニ・ゴルガゼ氏の姿を公開した。 【写真】ほっそり…高須院長と2ショットを披露した栃ノ心 「ジョージア独立記念日パーティーなう」とコメントし、パーティーに出席したことを報告(実際の独立記念日は5月26日)。ティムラズ・レジャバ駐日大使のスピーチの動画も掲載し「大使