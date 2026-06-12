人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの東雲うみが11日、自身のSNSを更新。鮮やかな金髪にイメチェンした姿を公開した。 【写真】落ち着いた黒ロングから一変！目の覚めるようなハイトーン インスタグラムのストーリーズとX(旧ツイッター)で「流行りのハイトーンどう？」とつづり、黒シャツに映える明るいゴールドの新ヘアを披露。次々と変わる絵文字をコラージュしたポッ