Anthropicは「Claude Max」プラン、OpenAIは「ChatGPT Pro」プランを月額200ドル(約3万2000円)で提供しています。各社の最上位プランになるため非常に高価格ですが、その一方で支払額をはるかに上回るトークンを得られるので「非常にお得」との指摘が行われています。What's the better business model for an AI lab, subscription or API? (1/4)🧵 pic.twitter.com/m6HGEXa5rw— SemiAnalysis (@SemiAnalysis_)