『トイ・ストーリー５』への楽曲提供をサプライズ発表したテイラー・スウィフト。ワールドプレミアで、同作で活躍するカウガール人形のジェシーを意識した三つ編みルックを披露。トム・ハンクスらオリジナルのボイスキャストメンバーにサインを求める姿もキャッチされた。【動画】テイラー・スウィフト、『トイ・ストーリー５』ジェシー意識した三つ編みルックで歌唱Peopleによると、現地時間6月9日、ロサンゼルスのエル・キャ