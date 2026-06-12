遠藤航が日本代表から離脱、選手たちの表情は？日本サッカー協会（JFA）が現地時間6月11日、キャプテンのMF遠藤航が北中米ワールドカップ（W杯）メンバーから離脱することを発表した。オランダ代表戦まであと3日というなかでの発表に日本のファンも揺れるなか、「いい顔してる」「ピリッとしてきた」などコメントが寄せられている。日本に激震が走った。現地時間11日に、山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが緊