◆日刊ゲンダイ賞・Ａ１Ａ２混合（６月１２日、園田競馬場、ダート・１７００メートル）Ａ２格付けながら単勝１・６倍で断然１番人気に支持されたウォルラス（牡６歳、西脇・長南和宏厩舎所属、父イスラボニータ）が、２周目３コーナーで先頭に立つと２着に５馬身差をつけて快勝。勝ち時計１分５１秒４の好タイムで、摂津盃（８月１４日・園田）の有力候補に名乗りを挙げた。塩津璃菜騎手（２１）＝西脇・長南和宏厩舎＝は同馬