◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス２―１阪神（１２日・京セラドーム大阪）阪神が今季交流戦最長の４連敗を喫し、３位のヤクルトにゲーム差なしに迫られた。先発・村上が立ち上がりからつまずいた。初回１死、西川に右翼席上段へ２号ソロを運ばれた。続く紅林の放った打球も左翼席へ。自身初となる２者連続被弾となった。その後は立て直して７回５安打２失点にまとめたが、援護にも恵まれなかった。打線は好機を