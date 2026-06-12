◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス２―１阪神（１２日・京セラドーム大阪）オリックスが接戦を制し、「関西ダービー」初戦を制した。今季４度目の４連勝。本拠地・京セラドーム大阪では同２度目の６連勝、２１年以来となる交流戦のホーム６連勝も飾った。初回、２番・西川が右翼席に今季２号ソロ。好投手の阪神・村上から幸先よく先取点を奪うと、続く３番・紅林は左翼席上段に２者連続となる８号ソロをたたき込ん