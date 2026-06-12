◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島が１点リードの７回に逆転を許した。６回までわずか１安打と快投していた先発・玉村が粘り切れなかった。１安打１四球で招いた２死一、二塁から村林に左中間へ逆転の２点二塁打を浴びた。チームは今季ワースト借金１３を抱え、試合前時点で３連敗中。負ければ楽天と入れ替わる形で交流戦最下位に転落する。