元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄がアップした衣装ショットが、注目を集めている。１２日までにインスタグラムで自身が出演している番組について触れ「是非ご覧ください」と呼びかけ、衣装ショットを公開。オールブラックの落ち着いた衣装姿と、爽やかな水色のノースリーブスタイルでの衣装姿が披露された。この投稿にファンからは「こんなに可愛いが似合う３０代は、そうはいない」「黒コーデ似合ってスタイル抜