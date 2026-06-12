◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子５０００メートル予選が行われ、３組で各組上位６人、計１８人が１４日午後６時５分スタートの決勝に進んだ。学生が健闘し、３組いずれも学生がトップ。計８人が予選を突破し、昨年の３人から大幅に増えた。第１組は早大の山口竣平（３年）、第２組は帝京大の楠岡由浩（４年）、第３組は城西大の柴田侑（４年）がトップでゴール。学生の積極的な走りが目立