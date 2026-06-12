ロックバンド「マキシマムザホルモン」ナヲ（50）が12日、自身のインスタグラムを更新。人気女優との2ショットを公開した。「カオスなサタニックから4日が経ち昨日はMrs. GREEN APPLE pre『CEREMONY』でした」と書き出したナヲ。「Mrs. GREEN APPLE」が主催するエンターテインメントショーに参加したことを報告した。「あたし、中条あやみさんテレビで見た時こんな綺麗でこんな可愛い人いるんや！！と思ってどうも、中条あや