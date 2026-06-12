歌手のEXILE TAKAHIRO（41）が11日、Instagramを更新。タトゥーが見える自撮りショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】TAKAHIRO、お風呂でミセスを熱唱する動画2017年9月に、俳優の武井咲（32）との結婚を発表し、8歳、4歳、1歳の3人の女の子を育てているTAKAHIRO。Instagramでは、これまで、仕事やプライベートについて発信していて、ライブのオフショットや、浴槽に浸かりながらMrs. GREEN APPLEの楽曲を熱唱す