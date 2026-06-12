再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案は、12日の衆議院法務委員会で可決された。自民党、日本維新の会の与党に加え、参政党も賛成に回った。改正案は16日、衆議院の本会議で可決され、参議院に送られる予定だ。 関連記事：袴田巖さんの姉、ひで子さんが独白「運命だから恨んでも始まらない」小川秀世弁護士「冤罪が生まれる原因はほぼ捜査機関に」 刑事訴訟法の改正案は、再審開始の決定に対する検察官の抗告を「原則禁