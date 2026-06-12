【FIFAワールドカップ2026】メキシコ代表 2−0 南アフリカ代表（日本時間6月12日／エスタディオ・アステカ）【映像】爆速！メキシコ代表FWの「股抜きゴール」（実際の様子）FIFAワールドカップ2026のオープニングゲームで飛び出した“衝撃の一撃”が話題となっている。メキシコ代表のFWフリアン・キニョーネスが叩き込んだ爆速の股抜きゴールに、SNSも騒然となった。共催国のメキシコは日本時間6月12日、FIFAワールドカップ202