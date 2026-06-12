タレント藤井隆（54）が12日、都内で映画「バカンスは始まったばかり」（木村聡志監督）の完成披露試写会トークイベントで司会を務めた。同作は「カメラを止めるな！」などが生まれたENBUゼミナールシネマプロジェクトのラブストーリーで、離婚したばかりの女性とその親友の揺れ動く恋心をバカンスを通して描く。Netflix「ラブ・イズ・ブラインドJAPAN」でMCを務め恋愛モノになじみのある藤井はズバズバと質問を展開した。衣装につ