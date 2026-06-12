ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の豫風瑠乃（よふう・るの＝１８＝）が１２日、都内で初写真集「ＲＵＮＯ」（オデッセー出版）の発売記念イベントを開催した。大のハロプロファンの俳優・松岡茉優（３１）が「どうしても撮りたい瑠乃ちゃんがある」と自らプロデュースを買って出て、作り上げた一冊。豫風はオファーを直接受け「私には縁のないものだと思っていたので、お話をいただいた時はすご