お笑いコンビ、東京ダイナマイト脱退を発表した松田大輔（49）が12日、東京芸術劇場シアターウエストで初日を迎えた舞台「逃亡者は北へ向かう」に出演した。9日に自身のXで東京ダイナマイトからの脱退を発表し「今後は吉本興業の俳優部で新たな人生を歩んで行きます」と表明。そこから初の公の場となったが、持ち前の声量と堂々とした振る舞いで、この日はゲネプロに続き初日と“1日2公演”を演じきり、新たな人生の第1歩を踏み出