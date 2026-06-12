ＴＢＳ・田村真子アナウンサー（３０）がこのほど、都内の超高級ホテルで結婚披露宴を行った。司会は同局の宇賀神メグ＆赤荻歩アナウンサー。昨年１２月に「一般の方」との結婚を発表していた。８日付のＳＮＳに、ティアラも繊細なヴェールも美しいウエディングドレスとお色直しの着物姿をアップ。これに同局の若林有子アナが「気品がありすぎて王女のようです美しすぎて尊いです」と反応したのをはじめ、「おもわず息を呑む