◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク２―４ヤクルト（１２日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクが交流戦３敗目を喫した。試合前時点で２位だった西武が勝利したため、２戦を残して首位陥落した。初回、正木がヤクルト・吉村の直球を捉え、２試合連続となる右越えの先制ソロを放った。先頭打者本塁打は自身初。幸先良く試合の主導権を握ると、２回も１死三塁から海野がスクイズを成功させて２点目を奪った。先発