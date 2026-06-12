＝ＬＯＶＥ・野口衣織が１２日、都内で映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」初日舞台あいさつにＡぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と関西ジュニアの西村拓哉、渡邉美穂、大貫勇輔、なえなのらと登壇した。野口はワンショルダーのタイトなドレスで美肌を輝かせ、ステージに登場した。同作は２０歳を過ぎてもクズでニートだがどこか憎めない六つ子が主人公の、何でもありの予測不可能な物語が