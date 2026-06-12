◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク２―４ヤクルト（１２日・みずほＰａｙＰａｙ）ヤクルトが長いトンネルを抜けた。打線が２点を追う６回に２四死球に４安打を絡めて４点を奪い逆転。連敗を７で止めた。２点を追う６回に反撃が始まった。先頭の内山がここまで完璧に抑えられていた前田純からチーム初安打となる中前打で出塁。松下は見逃し三振に倒れたが、続く長岡が左前打で得点圏に走者を進めた。モンテルが四