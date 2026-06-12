◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天・岸孝之投手（４１）が今季初勝利を目指して広島戦に先発し、７回５安打４四球１失点と好投し、勝ち投手の権利を持って降板した。初回は３四球を与え、２死満塁のピンチを招いた。それでもベテランは動じない。小園を空振り三振に仕留めて無失点に抑えた。両チーム無得点の３回表からは雨が降り始めた。徐々に強くなり、３回表の２