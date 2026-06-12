俳優の梅沢富美男（75）が12日、自身のインスタグラムを更新し、肺炎のため9日に死去した女優の中村玉緒さん（享年86）を追悼した。「玉緒さん お疲れ様でしたドラマやバラエティーで沢山お世話になりました」と振り返り、「中でも 僕が座長をついだ2012年の梅沢富美男劇団旗揚げ公演にでてくださったこと 本当に感謝しています」と舞台で共演した際の2ショットを投稿。「いつも明るくて劇団員にもスタッフにも優しく接し